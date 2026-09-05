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CE&E: данные 25-летнего мониторинга подтвердили таяние многолетней мерзлоты

CE&E: данные 25-летнего мониторинга подтвердили таяние многолетней мерзлоты

Ученые впервые подтвердили на глобальном уровне, что многолетняя мерзлота тает по всему миру, — это доказали данные 25-летнего мониторинга в Арктике, Антарктике и горах.

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