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«Хорошие русские» прибились к берегу»

«Хорошие русские» прибились к берегу»

Госдеп спустя год нашел-таки возможность спонсировать оппозиционных «звёзд»   Здесь все: Стас, Никита и Дюша Метелкин репер Face, певица Монеточка, комики Ариана Лолаева и Идрак Мирзализаде, журналист Андрей Лошак, участница Pussy Riot Мария Алёхина с ЛГБТ-флагом, музыкант Борис Гребенщиков (большинство из них признаны иноагентами).

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Комментарии
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Андрей
проклясть забанить и забыть.
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