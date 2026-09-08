НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Казан Кремлендә татарның күн эшкәртү һөнәренә багышланган сүзсез спектакль күрсәтеләчәк

Казан Кремлендә татарның күн эшкәртү һөнәренә багышланган сүзсез спектакль күрсәтеләчәк

19 сентябрьдә 14:00 сәгатьтә Казан Кремленең гавәми урыннары ишегалдында татарның күн эшкәртү һөнәренә багышланган «Сахтиан» урам спектакле күрсәтеләчәк.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым