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Каменский о шутке «Трактора» про дискриминацию: «Не знаю, как отреагирует Ротенберг. Он человек своеобразный»

«Трактор» обыграл «Адмирал» (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, одержав пятую победу подряд. После матча игроки челябинского клуба в раздевалке показали манекена Германа, одетого в майку с надписью: «Почему никто нас не поздравляет с 5-й победой подряд? Дискриминация!» Главный тренер СКА Роман Ротенберг после игры с «Локомотивом» (4:3 ОТ) выразил недовольство тем, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем: «Не должно быть дискриминации по национальному признаку».

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