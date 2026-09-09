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Belarus Refineries Post Decade-High Profits Amid Russia's Fuel Crisis

Belarusian oil refineries recorded their highest profitability in a decade in 2026, according to the independent Pozirk news agency, as Russia's refining crisis pushed record volumes of gasoline and diesel across the border.

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