Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Окружение Байдена срывает миротворческий процесс Трампа

Окружение Байдена срывает миротворческий процесс Трампа

Украина не прекращает наносить удары вглубь российской территории. После отмашки Белого дома киевский режим использует это разрешение для усугубления эскалации и срыва миротворческих инициатив Дональда Трампа.

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