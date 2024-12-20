Украина не прекращает наносить удары вглубь российской территории. После отмашки Белого дома киевский режим использует это разрешение для усугубления эскалации и срыва миротворческих инициатив Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии