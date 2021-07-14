Преемник "Сладкого Мики".

Преемник "Сладкого Мики".

Штрихи к портрету убитого президента Гаити Моиса.Преемник "Сладкого Мики". Кем был убитый президент Гаити Обычно полные народу улицы Порт-о-Пренса опустели в среду, пока население в ужасе ожидало последствий убийства президента Жовенеля Моиза.

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