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Происшествия

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В Москве сотрудники СК России приняли участие во всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

В Москве сотрудники СК России приняли участие во всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

Сборная команда Следственного комитета Российской Федерации приняла участие во всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди корпоративных команд федеральных органов исполнительной власти.

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