Японская оппозиция сталкивается с растущим внутренним недовольством

Среди членов основной оппозиционной партии Японии — Конституционно-демократической — растет разочарование руководством партии в связи с результатами обсуждения бюджета в Палате представителей, сообщает 9 марта англоязычная японская газета The Japan Times.
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