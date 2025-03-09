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Японская оппозиция сталкивается с растущим внутренним недовольством

Японская оппозиция сталкивается с растущим внутренним недовольством

Среди членов основной оппозиционной партии Японии — Конституционно-демократической — растет разочарование руководством партии в связи с результатами обсуждения бюджета в Палате представителей, сообщает 9 марта англоязычная японская газета The Japan Times.

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