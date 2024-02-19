GizmoChina: Samsung сделала ограниченную версию Galaxy Buds 2 Pro в стиле панды

Компания Samsung представила в Южной Корее новую версию наушников Galaxy Buds 2 Pro – Twin Bao. Twin Bao – это специальное издание, созданное в честь недавнего рождения детенышей панды Хуэй Бао и Руй Бао в тематическом парке Samsung Everland.
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