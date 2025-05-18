Самолёт до Иркутска вернулся в Новосибирск из-за неисправности

Какой характер носила неисправность, не сообщается, но судно отстранили от дальнейших полётов.Пассажирский самолёт авиакомпании "Сибирь", следовавший рейсом Новосибирск - Иркутск, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту вылета по причине технической неисправности.