Самолёт до Иркутска вернулся в Новосибирск из-за неисправности

Какой характер носила неисправность, не сообщается, но судно отстранили от дальнейших полётов.Пассажирский самолёт авиакомпании "Сибирь", следовавший рейсом Новосибирск - Иркутск, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту вылета по причине технической неисправности.
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