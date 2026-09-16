Гран-при среди юниоров. Чхве Ха Бин, Эбихара, Лонг, Александр Плющенко, Инджел выступят с короткими программами

17 сентября на этапе Гран-при среди юниоров в Анкаре фигуристы представят короткие программы. Гран-при среди юниоров 4-й этап Анкара, Турция Юноши Короткая программа Начало – 18:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
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