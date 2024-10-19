Колокольцев предложил альтернативу пиву на стадионах

Глава МВД России Владимир Колокольцев, отвечая на вопрос ТАСС о возможности возвращения пива на стадионы, предложил альтернативу в виде «полезных напитков», при этом указал, что не полиция принимает решение насчет продажи пива на стадионах — она лишь может высказывать соображения.