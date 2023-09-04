Как с малыми способностями достичь многого

Справка: Евгений Герасимов. Президент кинофестиваля «Будем жить», народный артист России, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской Думы, председатель московской организации Союза кинематографистов России.
Справка: Евгений Герасимов. Президент кинофестиваля «Будем жить», народный артист России, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской Думы, председатель московской организации Союза кинематографистов России.
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