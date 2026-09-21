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Царьград

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Глава Пушкинского района Петербурга Манев уходит в отставку

Глава Пушкинского района Петербурга Манев уходит в отставку

Виталий Манев, занимающий пост главы администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга, ушел в отпуск, после завершения которого покинет свою должность.

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