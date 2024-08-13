С 2013 по 2017 год в Братске расселили 528 аварийных домов

Мэр Братска Сергей Серебренников недавно провёл встречу с сотрудниками Муниципального казенного учреждения «Дирекция капитального строительства и ремонта» (МКУ «ДКСР»), чтобы обсудить грядущие проекты и текущие дела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии