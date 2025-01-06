CNN: ожидаемая в США снежная буря может стать самой мощной за десять лет

Снежная буря, которая охватит Соединенные Штаты 5–6 января, может стать самой мощной. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
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