Австралиец идёт по пятам американского журналиста в Москве: Где ТАКЕР КАРЛСОН ел и делал покупки в РОССИИ? Комментарии иностранцев.

28 февраля 4,3K прочитали Рассел, живущий в Апрелевке Московской области австралиец, решил отправиться на станцию метро Киевскую, чтобы продемонстрировать, куда заходил скандальный американский журналист Такер Карлсон в Москве.
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