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Добрый Мир

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Австралиец идёт по пятам американского журналиста в Москве: Где ТАКЕР КАРЛСОН ел и делал покупки в РОССИИ? Комментарии иностранцев.

Австралиец идёт по пятам американского журналиста в Москве: Где ТАКЕР КАРЛСОН ел и делал покупки в РОССИИ? Комментарии иностранцев.

28 февраля 4,3K прочитали Рассел, живущий в Апрелевке Московской области австралиец, решил отправиться на станцию метро Киевскую, чтобы продемонстрировать, куда заходил скандальный американский журналист Такер Карлсон в Москве.

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Комментарии
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Вера Охотникова
РОССИЯ ЛУЧШАЯ СТРАНА
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12 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Самая красивая станция метро Москвы: Комсомольская. Потом Маяковская, Новокузнецкая, Киевская,..
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7 час.

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