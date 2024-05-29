В Зеленограде появится производство товаров народного потребления — Собянин

В здании расположатся производители товаров народного потребления Власти Москвы одобрили план по строительству промышленного объекта в Зеленограде, сообщил в своём Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
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