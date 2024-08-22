Радимов об РПЛ: «Судейство дискредитирует себя. Наведите порядок, а то приглашаете итальянца – должны этому Орсато отправлять видео в Италию? Совсем чокнулись. Еще и платить деньги»

– Главный судейский скандал разгорелся после игры «Ростова» с «Оренбургом», а Дмитрий Андреев замахнулся на то, чтобы отобрать у вас лавры самого мощного критикана российских судей и КДК… Допустимы ли такие эмоции, на ваш взгляд? – Точно нет.