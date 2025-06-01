Психолог подсказал, как просить поддержки, если вам стыдно или вы не умеете этого делать Ирэн ОрлонскаяМы живем в мире, где просить о помощи для других воспринимается как норма, в то время как испытывать нужду в поддержке для себя — почти позорно.