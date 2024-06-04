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"Она не имеет никакого отношения к этой профессии". В сети раскритиковали обложку выпуска Variety "Актёры об актёрах" с Ким Кардашьян

"Она не имеет никакого отношения к этой профессии". В сети раскритиковали обложку выпуска Variety "Актёры об актёрах" с Ким Кардашьян

Журнал Variety представил свой традиционный выпуск "Актёры об актёрах", и поместил на обложку актрису Хлои Севиньи и Ким Кардашьян.

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