Вы в курсе, что армяне учили египтян строить пирамиды, египетские фараоны и Леонардо да Винчи были армянами?

Так это хохлы, когда Чёрное море копали, эти горы насы́пали лопатами, пока армяне пирамиды строили. Однако, о строительств пирамид хохлы первыми заявили. Сначала хохлы приручали динозавров, потом копали море, а потом уже строили пирамиды.

Владимир Алтайцев

Недалеко от армян-дебилов и укробандеровцев ушли и казахи. Океазывается, это они основали Москву, правда, в то время казахов, как нации не было в помине. Был в своё время султан мамлюков в Египте по имени Бейбарс, никто не знает, кто он был по национальности, но казахи твердят, что он казах.