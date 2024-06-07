Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Вы в курсе, что армяне учили египтян строить пирамиды, египетские фараоны и Леонардо да Винчи были армянами?

Вы в курсе, что армяне учили египтян строить пирамиды, египетские фараоны и Леонардо да Винчи были армянами?

Недавно в честь очередного празднования Дня космонавтики армянская пресса опубликовала большое расследование на тему «Гагарин и армяне.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Так это хохлы, когда Чёрное море копали, эти горы насы́пали лопатами, пока армяне пирамиды строили. Однако, о строительств пирамид хохлы первыми заявили. Сначала хохлы приручали динозавров, потом копали море, а потом уже строили пирамиды.
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8 час.
Владимир Алтайцев
Недалеко  от  армян-дебилов  и укробандеровцев  ушли  и казахи. Океазывается, это они основали Москву, правда, в то время  казахов, как нации не  было в помине. Был в своё  время  султан мамлюков  в Египте  по  имени Бейбарс, никто не  знает, кто он был по национальности, но казахи  твердят, что он казах.
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8 час.
ОТ
Олег Троян
Так недалеко до конфликта армян с хохлами
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7 час.

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