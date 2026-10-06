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Происшествия

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В Екатеринбурге начал работу семинар по вопросам криминалистического сопровождения расследования преступлений, совершенных бандами и преступными группами

В Екатеринбурге начал работу семинар по вопросам криминалистического сопровождения расследования преступлений, совершенных бандами и преступными группами

Сегодня в Екатеринбурге начал работу первый всероссийский межведомственный учебно-практический семинар, посвященный вопросам криминалистического сопровождения расследования преступлений, совершённых участниками организованных групп, банд и преступных сообществ.

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