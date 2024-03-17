HR-специалист из Красноярска дала советы по успешному трудоустройству

«Мы вам перезвоним». Очень часто такое окончание собеседования не сулит ничего хорошего кандидату. Из компании не перезванивают неделями, приходится бесконечно ходить на утомительные интервью и отвечать на странные вопросы рекрутеров, которые порой ставят в ступор.