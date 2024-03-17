НГС - Красноярск
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НГС - Красноярск

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Свежие комментарии

  • Оксана Подхватилина
    Я поддерживаю местных жителей, которые в одиночку начали отстаивать свои права. А если он бывший депутат Дивногорског...Суд в Красноярске...
  • Иван
    Терехов вообще умный мужик, в губернаторы идет. Кто знал, что в таблетках перед сном мухоморы есть5 человек отравил...
  • DenSir
    да просто хочет Москва к рукам прибрать местные фирмы и дело в шляпе«Русгидро» купила...

HR-специалист из Красноярска дала советы по успешному трудоустройству

HR-специалист из Красноярска дала советы по успешному трудоустройству

«Мы вам перезвоним». Очень часто такое окончание собеседования не сулит ничего хорошего кандидату. Из компании не перезванивают неделями, приходится бесконечно ходить на утомительные интервью и отвечать на странные вопросы рекрутеров, которые порой ставят в ступор.

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