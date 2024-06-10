Премьер Бельгии подаст в отставку

Бельгийский лидер Александр Де Кроо заявил, что подаст в отставку с поста премьер-министра страны. Его правоцентристская партия "Открытые фламандские либералы и демократы" (Open VLD) проиграла на выборах в национальный парламент.
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