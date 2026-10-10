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Вечерний Новосибирск

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Не выпускать скот на выпас из-за медведей попросили фермеров под Новосибирском

Не выпускать скот на выпас из-за медведей попросили фермеров под Новосибирском

Как сообщили в администрации, при проведении обследований охотничьих угодий и особо охраняемых природных территорий должностными лицами министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области были выявлены факты нахождения домашнего скота на свободном выпасе в охотничьих угодьях.

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