Не выпускать скот на выпас из-за медведей попросили фермеров под Новосибирском

Как сообщили в администрации, при проведении обследований охотничьих угодий и особо охраняемых природных территорий должностными лицами министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области были выявлены факты нахождения домашнего скота на свободном выпасе в охотничьих угодьях.