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А давайте смоделируем ситуацию!

Как  вы  знаете,   недавно  Президент    подписал   указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

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