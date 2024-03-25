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Пункт Красного Креста у «Крокус сити холла» будет работать круглосуточно

Пункт Красного Креста у «Крокус сити холла» будет работать круглосуточно

Руководитель московского отделения Российского Красного Креста Забил Алекперов объявил о круглосуточной работе мобильного пункта организации в Красногорске на месте временного мемориала, посвященного жертвам теракта в «Крокус сити холле».

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