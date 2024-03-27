Создана самая быстрая камера в мире, делающая 156,3 триллиона кадров в секунду

Команда инженеров Национального научно-исследовательского института Университета Квебека со своей разработкой / © INRS Камера получила название SCARF, что означает «фемтофотография в реальном времени с кодированной апертурой».
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