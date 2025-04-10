Новые российские FPV-дроны «Гортензия» стали применять в зоне СВО

Новые российские FPV-дроны «Гортензия 7» и «Гортензия 10» на оптоволокне успешно протестировали в зоне проведения специальной военной операции, военнослужащим уже поставили первую боевую партию, сообщили ТАСС в конструкторском бюро «Гортензия».
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