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Комплексы РЭБ оптимизируют для борьбы с истребителями F-16

Комплексы РЭБ оптимизируют для борьбы с истребителями F-16

Задействованные в зоне проведения специальной военной операции российские комплексы радиоэлектронной борьбы оптимизируют для подавления американских истребителей F-16, которые могут быть переданы США Вооружённым силам Украины.

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