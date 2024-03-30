Сегодня 3,6K прочитали Прошло уже 8 дней с момента трагедии в "Крокус Сити Холле", но судя по тому как разворачиваются события, точку в это ужасном преступлении ставить рано.
"Очередная мерзость в клетке": Задержан самый загадочный таджик из Крокус Сити которому светит пожизненное.
Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Выгнать всех таджиков как и узбеков и киргизов с навезенными незаконно женами и массой детей рожденных через жопы .Очистите страну от чумы .Все в думе депутаты а так же руководители любого уровня в регионах страны выступающие за мигрантов садить в тюрьмы семьями как предателей родины
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13 час.
Алла Сущинская
Всех выгонять нельзя! Нужна тщательная проверка каждого приезжающего, нужны отпечатки пальцев...Ну, а как быть с теми, кто родился и вырос в России, хорошо знает историю страны и её язык, кто законопослушен!?
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13 час.
W
Walery
Они едут в Россию только за пособиями и материнскими капиталами... - пособник в этом у них хУСНУЛИН, который имеет с этого хорошее бабло. И вообще хуснуллин никто иной как штатовский агент. Именно его обязать защищать террористов... и самого его как пособника появления террористов в РФ... закрыть.
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13 час.
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