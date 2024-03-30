МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 032 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

"Очередная мерзость в клетке": Задержан самый загадочный таджик из Крокус Сити которому светит пожизненное.

"Очередная мерзость в клетке": Задержан самый загадочный таджик из Крокус Сити которому светит пожизненное.

 Сегодня 3,6K прочитали Прошло уже 8 дней с момента трагедии в "Крокус Сити Холле", но судя по тому как разворачиваются события, точку в это ужасном преступлении ставить рано.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Выгнать всех таджиков как и узбеков и киргизов с навезенными незаконно женами и массой детей рожденных через жопы .Очистите страну от чумы .Все в думе депутаты а так же руководители любого уровня в регионах страны выступающие за мигрантов садить в тюрьмы семьями как предателей родины
Ответить
13 час.
Алла Сущинская
Всех выгонять нельзя! Нужна тщательная проверка каждого приезжающего,  нужны отпечатки пальцев...Ну, а как быть с теми, кто родился и вырос в России, хорошо знает историю страны и её язык, кто законопослушен!?
Ответить
13 час.
W
Walery
Они едут в Россию только за пособиями и материнскими капиталами... - пособник в этом у них хУСНУЛИН, который имеет с этого хорошее бабло. И вообще хуснуллин никто иной как штатовский агент. Именно его обязать защищать террористов... и самого его как пособника появления террористов в РФ... закрыть.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх