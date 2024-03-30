"Очередная мерзость в клетке": Задержан самый загадочный таджик из Крокус Сити которому светит пожизненное.

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко Выгнать всех таджиков как и узбеков и киргизов с навезенными незаконно женами и массой детей рожденных через жопы .Очистите страну от чумы .Все в думе депутаты а так же руководители любого уровня в регионах страны выступающие за мигрантов садить в тюрьмы семьями как предателей родины

Алла Сущинская Всех выгонять нельзя! Нужна тщательная проверка каждого приезжающего, нужны отпечатки пальцев...Ну, а как быть с теми, кто родился и вырос в России, хорошо знает историю страны и её язык, кто законопослушен!?