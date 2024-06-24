На берегу коряги, в воде - дети и взрослые: посмотрели, как выглядит официально не открытый пляж у Зеленого острова в Омске.
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На берегу коряги, в воде - дети и взрослые: посмотрели, как выглядит официально не открытый пляж у Зеленого острова в Омске.