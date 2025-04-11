Весна 1945 года: труд и героизм на фоне приближающейся Победы

ТУЛА, 11 апреля, ФедералПресс. В апреле 1945 года в газетах публиковались статьи про доблесть солдат Красной армии, успехи в проведении посевной, рост промышленного производства и другие значимые события.
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