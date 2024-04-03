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Царьград

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По методичке из Лондона: Казахстан получил новое оружие против России?

По методичке из Лондона: Казахстан получил новое оружие против России?

Лондон, по всей видимости, не оставляет надежд сделать Казахстан новым фронтом для России. Провокаций становится всё больше.

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Комментарии
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Sergey Ivanov
Казахстан считает себя потомком Золотой Орды? А что? По- моему, неплохо! Во всяком случае, теперь у нас есть кому предъявить иск за 300- летнее господство татаро- монгол на нашей земле. За незаконно выплаченную Орде дань. За сожженные города Москву, Киев... За полностью уничтоженный Козельск, в котором татары убили ВСЕХ ДО ЕДИНОГО жителей города... Итак, осталось только посчитать сумму ущерба- и с этим иском прямая дорога в международный суд!
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