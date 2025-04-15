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Бейонсе снялась в ультракоротких шортах для модного бренда

Бейонсе снялась в ультракоротких шортах для модного бренда

Американская певица Бейонсе снялась в откровенном образе для модного бренда Levi's. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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