Иран одобрил идею создания единой валюты для стран БРИКС

Иран выражает полное одобрение идеи создания единой валютной единицы между членами — государствами БРИКС, однако для этого необходимо подготовить конкретную банковскую инфраструктуру и заключить ряд валютных соглашений.
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