Ермак и министры прибыли в Париж на переговоры с представителями США

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак прибыл в Париж вместе с министрами иностранных дел и обороны. Они проведут встречи с представителями США для обсуждения плана Трампа по урегулированию конфликта на Украине.
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