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Глава МИД Швейцарии Кассис не стал комментировать запрет Киева на переговоры

Глава МИД Швейцарии Кассис не стал комментировать запрет Киева на переговоры

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на встрече с журналистами во вторник, 23 января, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке отказался ответить на вопрос, следует ли Киеву снять свой запрет на переговоры с Москвой.

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