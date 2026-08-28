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Новости Липецка

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Ирина Горбачёва похудела на 11 кг с препаратом Седжаро

Ирина Горбачёва похудела на 11 кг с препаратом Седжаро

Ирина Горбачёва снизила вес на 11 кг с помощью препарата Седжаро, тяга к сладкому уменьшилась вдвое, а потребность в жирной пище существенно снизилась.

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Комментарии
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СБ
Софья Барсукова
Вот зачем она ставила себе эти уколы, потом столько побочек полезет же
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4 н.
ER
Elmira Rodionova
Софья Барсукова
Вот зачем она ставила себе эти уколы, потом столько побочек полезет же
да она и не ставит, конечно же! Тут и картинка к статье какая-то левая добавлена, и информация не выдерживает никакой критики. Она звезда, явно у нее есть доступ к качественным препаратам, этот тоочно она не выберет
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4 н.