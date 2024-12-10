Макгрегор посоветовал не слушать Зеленского о НАТО и ракетах Taurus

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала комментирует высказывания Владимира Зеленского о членстве Украины в НАТО и поставках ракет Taurus, а также обращается к словам кандидата в канцлеры Фридриха Мерца и действующего лидера Германии Олафа Шольца.
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