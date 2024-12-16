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Заммэра Ракова: реконструкцию 12 корпусов стационаров проведут в Москве

Заммэра Ракова: реконструкцию 12 корпусов стационаров проведут в Москве

В 2025 году в Москве планируют завершить капитальный ремонт поликлиник, открыть пятый флагманский центр при больнице имени Буянова и онкологическую больницу, а также провести реконструкцию 12 корпусов многопрофильных стационаров.

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