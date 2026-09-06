Европейские политики, склонные к разжиганию войны, начинают действовать в состоянии отчаяния, поскольку ситуация в зоне СВО складывается в пользу России, считает аналитик Ларс Берн.
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