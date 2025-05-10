В. Путин и Си Цзиньпин поручили ускорить реализацию проекта Западного маршрута поставок газа в Китай Об этом 8 мая 2025 г.
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В. Путин и Си Цзиньпин поручили ускорить реализацию проекта Западного маршрута поставок газа в Китай Об этом 8 мая 2025 г.
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