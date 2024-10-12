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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордан Лойд вернулся из «Маккаби» в «Монако»

«Монако» официально подписал контракт с защитником (31 год, 193 см), который вернулся в клуб после того, как перебрался в Тель-Авив прошлым летом.

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