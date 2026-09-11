Ревнивый житель Оби избил попутчика в электричке за заигрывание с девушкой

Юного жителя Оби признали виновным в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (пункт «а» части 2 статьи 115 УК РФ).
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