Депутат Макаров рассказал о приоритетах федерального бюджета

Приоритетами при формировании проекта бюджета на 2025 — 2027 годы стало выполнение социальных обязательств, обеспечение обороноспособности и достижение технологического суверенитета, сказал глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на заседании комитета 14 октября.