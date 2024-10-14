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Парламентская газета

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Депутат Макаров рассказал о приоритетах федерального бюджета

Депутат Макаров рассказал о приоритетах федерального бюджета

Приоритетами при формировании проекта бюджета на 2025 — 2027 годы стало выполнение социальных обязательств, обеспечение обороноспособности и достижение технологического суверенитета, сказал глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на заседании комитета 14 октября.

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