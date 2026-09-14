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Экономисты рассказали про смену модели инвестирования в России

Инвестиции в российской экономике снижаются уже пятый квартал подряд, и вместе с объемом падает их качество, следует из обзора Института экономики роста имени П.

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