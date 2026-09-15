В Удмуртии хотят создать республиканскую школу мотоциклетного спорта

Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии обсудили безопасность несовершеннолетних, которые ездят на питбайках, и развитие юношеского мотоспорта.
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и переселить туда всех владельцев питбайков - и мы сразу всех победим в мотоспорте ..... или нет?????🤣🤣🤣